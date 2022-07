VIDEO Ferrari-coureur Leclerc valt uit in GP Frankrijk door crash

Leclerc, die vanaf poleposition was gestart, belandde met zijn auto in de banden aan de zijkant van de baan. De 24-jarige Monegask kon zonder grote problemen zijn wagen verlaten. Verstappen, die als tweede aan de race was begonnen, was net de pits in geweest voor nieuwe banden, waardoor hij was teruggevallen naar de zevende plaats.

Leclerc riep dat er een probleem was met zijn gaspedaal, net als in Oostenrijk.

Bekijk hieronder de crash:

Andere coureurs gingen na de crash van Leclerc, toen de safetycar op het circuit reed, de pits in. Toen kwam Verstappen voor het eerst in de race aan de leiding.

De Nederlandse wereldkampioen gaat aan de leiding in de WK-stand, met 38 punten voorsprong op Leclerc, die twee weken geleden in Oostenrijk de vorige race won.