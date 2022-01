Australië houdt Novak Djokovic niet gevangen: ’Hij is vrij om het land te verlaten’

Hij kan echter gewoon vertrekken uit het hotel, mits hij vervolgens ook direct Australië verlaat. „Meneer Djokovic wordt niet gevangen gehouden, hij is vrij om het land te verlaten als hij dat wil”, zegt minister Karen Andrews van Binnenlandse Zaken. „Onze douane zal dat dan faciliteren.”

Djokovic arriveerde woensdag in Melbourne, waar hij wil meedoen aan de Australian Open. De nummer 1 van de wereld werd op het vliegveld tegengehouden, omdat zijn visumpapieren niet in orde zouden zijn. Djokovic kon volgens de autoriteiten niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling heeft gekregen om zonder vaccinaties tegen het coronavirus het land in te mogen.

Australië wil de twintigvoudig grandslamwinnaar daarom weer het land uitzetten. Djokovic spande een rechtszaak aan, die maandag dient. Volgens zijn familie wordt hij „gevangen gehouden” in een quarantainehotel, maar Andrews bestrijdt dat.

„We behandelen Djokovic net als ieder ander in deze situatie. Iedereen die ons land binnenkomt, moet zorgen dat hij aan de eisen voldoet. Dat betekent dat je een bewijs moet laten zien dat je gevaccineerd bent tegen het coronavirus. En als je dat niet kan laten zien, moet je aantonen dat je vanwege medische redenen niet gevaccineerd kan worden. Die informatie kon Djokovic niet tonen”, aldus de minister. „Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om dit te regelen.”

Volgens Andrews zijn naast Djokovic nog twee tennissers met een medische vrijstelling aangekomen in Melbourne. Ze laat uitzoeken of zij wel over de benodigde bewijzen beschikken.