Roy Makaay waarschuwt Feyenoord voor AZ-smaakmaker

Idrissi was volgens Makaay, die de flankenspeler twee jaar onder zijn hoede had, ’overtuigd van zijn eigen kwaliteiten’. „Hij was enerzijds leergierig, maar we hadden ook nog wel eens een flinke discussie over zijn positie. Hij speelde graag in een vrije rol, maar in mijn ogen had hij op de flanken een grotere slagingskans om het betaald voetbal te halen. Oussi heeft een goede passeeractie en een voorzet in huis, is creatief en beschikt over scorend vermogen. Die kwaliteiten laat hij nu wekelijks zien. AZ is zeker niet zijn eindstation.”

Toch kreeg de inmiddels bewierookte Idrissi in 2015 geen contract voorgeschoteld. Makaay: „We hadden op dat moment geen tweede elftal. Althans: er was wel een tweede elftal, maar dat speelde alleen wedstrijden maar trainde niet. De technisch directeur (Martin van Geel, red.) moest een afweging maken of Oussama goed genoeg was voor het eerste elftal. Het luidde helaas zijn vertrek in bij Feyenoord, maar ik vind het mooi om te zien dat hij het nu via een omweg zo goed doet.”