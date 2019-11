’WADA-dopingonderzoek Hassan zinloos’

„USADA heeft dat onderzoek al gedaan. We hebben echt de onderste steen boven gehaald, maar bij geen van de atleten een overtreding geconstateerd”, aldus Tygart. Tot de groep atleten die onder Salazar trainde behoort ook de Nederlandse loopster Sifan Hassan. Zij bezorgde Nederland in september twee gouden medailles bij de WK atletiek, op de 1500 en 10.000 meter.

Salazar kreeg tijdens de WK te horen dat hij per direct voor vier jaar is geschorst wegens het overtreden van dopingregels. Zijn beroep tegen de straf loopt nog. Door de schorsing van Salazar is de groep met de naam het Nike Oregon Project ontbonden en zijn Hassan en andere atleten nu op zoek naar nieuwe trainers.