Ook zonder medaille voelt Femke Heemskerk verlossing in Tokio

Femke Heemskerk haar optreden. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Mensen zullen misschien raar opkijken dat iemand straalt van oor tot oor na een zesde plek in een olympische finale, maar dat kan Femke Heemskerk niks schelen. De 33-jarige Nederlandse deed wat ze kon in de eindstrijd van de 100 meter vrije slag in de schitterende zwemtempel in Tokio en verdreef de spoken van Rio de Janeiro weer verder naar de achtergrond.