Anne Tauber sleurt aan kop tijdens het Open Nederlands Kampioenschap.

WEISSENSEE - Het is te kort door de bocht te stellen dat Anne Tauber bij toeval tot de wereldtop in het mountainbiken is doorgedrongen en als marathonrijdster bij de beste vrouwen op natuurijs hoort. Maar wat nou, als die onderwijzer in Ruinen niet met zijn leerlingen was gaan schaatsen…?