Lyon focust zich op voetbal en niet op corona, zegt coach Garcia

„We zijn volledig gefocust op het voetbal. Met andere zaken zijn we niet bezig”, aldus Garcia. „We hebben mensen die voor ons de situatie monitoren.”

Lyon speelt woensdag eerst in Frankrijk. De return in Turijn is op 17 maart. Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus in Italië, het zwaarst getroffen land in Europa, steeg tot bijna 300, met 40 nieuwe gevallen in Lombardije en 9 in Veneto. Het aantal sterfgevallen liep dinsdag op tot 10.