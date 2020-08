Kenny Tete opgeroepen voor Oranje

Het is onzeker of PSV’er Denzel Dumfries zich bij de selectie van het Nederlands elftal voegt. Dit vanwege privé-omstandigheden. De aanvoerder van de Eindhovenaren ontbrak zaterdag ook al in het gewonnen oefenduel met Hertha BSC.

In tegenstelling tot zijn collega van PSV maakte Tete na de coronastop al wel weer minuten in officiële wedstrijden. Tijdens de verloren bekerfinale tegen Paris Saint-Germain op 31 juli nog niet, maar in de daaropvolgende duels in de Champions League wel.

Tete kwam tegen zowel Juventus, Manchester City als in de verloren halve finale tegen Manchester City als invaller binnen de lijnen. Ook speelde hij afgelopen vrijdag in de competitieopening tegen Dijon als invaller mee.

De 24-jarige Tete kwam tot dusver dertien keer in actie voor het Nederlands elftal.