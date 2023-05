Mercedes snel in eerste training in Miami, vierde tijd Max Verstappen

Russell ging rond in 1.30,125. Max Verstappen noteerde de vierde tijd en moest ook Ferrari-coureur Charles Leclerc nog voor zich dulden. Verstappen gaf uiteindelijk ruim vier tienden toe op de snelste tijd van Russell.

De Mercedes-coureurs noteerden hun snelste tijd helemaal aan het einde van de training, op het moment dat de baan wat sneller was geworden. Op dat moment focuste Verstappen zich niet meer op een snelle rondetijd. Zijn teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de elfde stek.

De Vries

Na een waardeloos weekeinde in Baku kende Nyck de Vries opnieuw de nodige problemen tijdens zijn eerste training in Florida. De AlphaTauri-coureur spinde en kwam vervolgens niet meer in actie. De Vries reed in totaal slechts tien rondjes tijdens de eerste sessie en noteerde de langzaamste tijd. Het achterste deel van de bolide is beschadigd. Voor de tweede vrije training van de dag wordt dit gerepareerd.

De training lag nog een kleine tien minuten stil na een crash van Haas-coureur Nico Hülkenberg.