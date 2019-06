’Barça moet volgende club van Salah zijn’

De 28-jarige aanvaller van Liverpool wordt de laatste tijd regelmatig gelinkt aan Real Madrid, maar volgens de 38-jarige Kameroener moet Salah niet naar de Koninklijken verkassen. „Hij past beter bij Barcelona. De stijl van die club is meer geschikt voor hem”, vetrouwde Eto’o de BBC toe.

Eto’o stond in zijn jonge jaren een aantal jaren onder contract bij Real Madrid, maar kwam in Catalonië tot volledige wasdom. Met Barcelona won de nu in Qatar actieve aanvaller twee keer de Champions League. Later lukte dat Eto’o nog een keer met Intenazionale.

Samuel Eto'o tijdens een persconferentie. Ⓒ AFP

„Real gaf mij de kans om Afrika te evrlaten, maar als hij besluit om naar de Primera Division te verkassen, dan moet Barcelona zijn club zijn. Hij heeft alles om één van de beste spelers van de wereld te worden.” Salah heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij de winnaar van de Champions League.