AZ-trainer Slot: ’Transfer Bergwijn positief effect’

Slot wilde dus niet ingaan op de vraag of het vertrek van de Eindhovense sleutelspeler een aderlating voor PSV is en dus gunstig kan zijn voor AZ.

„Wel vind ik het goed om te zien dat een speler uit de Eredivisie die goed presteert naar zo’n grote club kan. Dat zou weer een positief effect kunnen hebben op andere Eredivisiespelers.”

Want: „Het betekent dat je een heel mooie transfer kan maken als je over een langere periode goed presteert in de Eredivisie. Dat is toch wat Bergwijn heeft gedaan. En hij gaat voetballen bij een in mijn ogen geweldige club.”

AZ bereidt zich voor op de thuiswedstrijd van morgen tegen RKC, de rode lantarendrager van de Eredivisie. PSV speelt zondag haar eerste duel in het post Bergwijn-tijdperk. Uit tegen koploper Ajax.