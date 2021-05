Fortuna Sittard geeft FC Twente pak slaag

De nummers 5 tot en met 8 spelen de play-offs met als inzet een ticket voor de voorronden van de nieuwe Conference League. De achterstand van Fortuna op nummer 8 Heracles Almelo is 2 punten.

Al in de 3e minuut leek Lisandro Semedo de thuisploeg op voorsprong te zetten. Tyronne Ebuehi voorkwam dat de bal na een hard schot van de aanvaller in het doel verdween. In de 20e minuut kreeg Emil Hansson een nog veel grotere kans. Mats Seuntjens legde de bal goed breed, waarna Hansson van dichtbij toch nog stuitte op keeper Joël Drommel.

Vijf minuten later viel de openingstreffer alsnog. Semedo schoot in de verre hoek laag raak: 1-0. Twente dacht kort voor rust langszij te komen, maar een doelpunt van Dario Dumic werd wegens buitenspel afgekeurd. Trainer Ron Jans van Twente vond die beslissing twijfelachtig.

Ook in de tweede helft lag het initiatief bij Fortuna, dat na hands van Wout Brama in de 62e minuut een strafschop kreeg. Seuntjens scoorde. Semedo bepaalde in de 74e minuut de eindstand op 3-0.

Twente lijkt met 37 punten de play-offs te kunnen vergeten.