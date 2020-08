Luis Suárez wil het liefst bij FC Barcelona blijven

De 33-jarige Suárez is volgens Spaans media een van de spelers die moet vertrekken na de smadelijke nederlaag van vorige week tegen Bayern München (2-8). „Het is fijn dat ze dat zeggen, maar ik heb nog niet gesproken met de nieuwe trainer Ronald Koeman”, reageert hij. „Niemand kan me verwijten dat ik niet alles voor deze club geef. Ik zou het ook geen probleem vinden als de nieuwe trainer mij liever vanaf de bank laat beginnen. Ik schik me in mijn rol. Ik accepteer dat.”

De voetbalwereld is opportunistisch, merkt Suárez. „Weet je nog dat Real Madrid afgelopen jaar kansloos van Ajax verloor?”, stelt hij. „Ze konden er niets meer van. Modric moest stoppen, Kroos was klaar en Ramos was een ramp en niets meer waard. Nu zijn het weer fenomenen en vormen ze een sterke ploeg. Het is helaas altijd zwart of wit.”

Suárez wacht af wat voor plannen de nieuwe trainer Koeman en de clubleiding met hem hebben. „Ik ben in ieder geval trots dat Messi mijn vriend is”, stelt hij. „Als voetballer heb je vaak ploeggenoten en geen vrienden op het veld staan. Messi is ook buiten het veld mijn vriend. Dat is heel bijzonder.”