Ferrari-geluiden rond Hamilton houden aan

Hamilton kan volgend jaar zijn zevende wereldtitel binnenhalen en dan op gelijke hoogte komen met Michael Schumacher. Het is nog onduidelijk wat de toekomst brengt. De Brit heeft al te kennen gegeven graag verder te willen als Formule 1-coureur en wordt al tijden in verband gebracht met een mogelijke move naar Ferrari. Hij zou al meetings hebben gehad met de grote baas John Elkann.

Reis met Mercedes

„Wat achter gesloten deuren gebeurt, is natuurlijk privé. Maar ik heb al jarenlang geen ander team overwogen, omdat we bij Mercedes aan een reis bezig zijn en we nog steeds op het goede pad zitten.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf al aan dat hij er geen problemen mee heeft als Hamilton met andere partijen praat. Het contract van de wereldkampioen loopt, net als die van de meeste coureurs, af na 2020. Hamilton: „Ook Toto zal kijken wat hij in de toekomst wil en wat het beste is voor hem en zijn familie. Ik moet ook nadenken over volgend jaar, maar ik wil blijven racen, blijven winnen en vechten met die jonge gasten.”

