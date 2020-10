Thomas Bruns terug bij Vitesse: ’Ik heb keihard gevochten’

Thomas Bruns wordt gewisseld voor Idrissa Touré. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Zes seizoenen was Thomas Bruns een onomstreden vaste waarde bij Heracles Almelo. In 2017 besloot de tukker zijn vleugels uit te slaan en koos hij voor het avontuur bij Vitesse. In Arnhem kwam hij na zijn eerste seizoen op een zijspoor terecht, het begin van een onrustige zwerftocht door de Eredivisie. Maar in de eerste speelronden van dit seizoen is Bruns helemaal terug bij Vitesse, waarmee hij het zaterdag opneemt tegen zijn oude club Heracles Almelo. ,,Ik zit nu goed op mijn plek. We hebben een leuke groep en ik heb het naar mijn zin bij Vitesse”, aldus de middenvelder.