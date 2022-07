Huiberts: ’AZ akkoord met Inter over Vanheusden’

„Over Zinho kan ik duidelijk zijn. Die heeft aangegeven dat hij graag de stap wil maken naar AZ. Ik kan ook wel zeggen dat hij inmiddels ook bij ons is. Hij traint nog niet mee, omdat er nog enkele persoonlijke voorwaarden in zijn contract moeten worden afgekaart.” Huiberts geeft aan dat AZ wel akkoord is met Internazionale, de huidige werkgever van Vanheusden. Er is volgens Huiberts sprake van een huurovereenkomst met optie tot koop, al moet dat detail nog wel contractueel worden vastgelegd.

Vanheusden is afkomstig uit de opleiding van Standard Luik en maakte als jeugspeler al de overstap naar Inter. Door de Italiaanse grootmacht werd de eenvoudig Belgisch international al verhuurd aan Standard, en daarnaast aan Genoa in de Serie A.

AZ speelt woensdagavond in de tweede voorronde van de Conference League tegen Tuzla City uit Bosnië-Herzegovina.

