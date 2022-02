Premium Het beste van De Telegraaf

Wielrenster (39) blijft hopen op een wonder Kirsten Wild leeft mee met maatje Amy Pieters, die al maand in coma ligt: ‘Dat berichtje komt maar niet...’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Kirsten Wild (l.) en haar maatje Amy Pieters na hun gouden WK-race in Roubaix op het podium. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het wordt een moment stil aan de andere kant van de lijn, als Kirsten Wild denkt aan hoeveel ze heeft meegemaakt met Amy Pieters. Samen werden ze driemaal wereldkampioen op de koppelkoers, de laatste keer nog in oktober vorig jaar tijdens de WK in Roubaix. „Amy wilde daar heel graag rijden, anders had ik het niet gedaan. Nu hoop je op het wonder waar iedereen op hoopt…”