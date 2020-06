Marc Overmars: ’Ik zou het zo weer doen’

„Of het allemaal verstandig is geweest, weet ik niet”, zegt de directeur voetbalzaken op het televisiekanaal van zijn club Ajax. „Maar op dat moment sprak ik me uit als speler en als bestuurder voor alle clubs. Iedereen wilde duidelijkheid. In veel andere landen wordt er nu gevoetbald puur voor de tv-gelden. Zo zie ik het. Die nood was bij ons niet zo hoog. Hier zijn de bedragen anders.”

Overmars staat nog steeds achter uitspraken, die aanvankelijk niet door alle clubs werden gewaardeerd. „Ik zou het zo weer doen”, zegt hij. „Maar misschien had ik even meer geduld moeten tonen, of moeten overleggen. Voor mij was dat het moment dat ik dacht: ik ben het een beetje zat. Iedereen praat erover en niemand doet iets.”

