Taylor, Noppert en Pasveer bij selectie Oranje

Opvallend is verder de afwezigheid van Justin Bijlow. De Feyenoord-keeper is afgevallen. Ook Ryan Gravenberch, Jordy Clasie, Brian Brobbey, Pascal Struijk, Joey Veerman en Jeremie Frimpong zitten er niet bij.

De volledige selectie: Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Beşiktaş JK).

Laatste mogelijkheid

„We hebben een aantal nieuwe spelers in de selectie opgenomen”, zo licht Van Gaal toe. „Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien, voor we onze WK-selectie bekend moeten maken. Zoals ik al vaker heb gezegd is de voorbereidingstijd voor dit WK extreem kort, dus ik moet alle beschikbare tijd goed benutten. Na dit trainingskamp komen we pas op 14 november weer bij elkaar, een week voordat we onze eerste wedstrijd op het WK spelen.”

Op 22 september staat het uitduel met Polen op het menu in de Nations League. Drie dagen later komt België op bezoek.