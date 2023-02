Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Al Ahly wint eerste duel op WK voor clubs

22.16 uur: Al Ahly heeft de openingswedstrijd van het WK voor clubs in Marokko gewonnen. De Egyptenaren versloegen in de eerste ronde Auckland City uit Nieuw-Zeeland (3-0), dat daardoor meteen is uitgeschakeld.

Hussein El Shahat zette Al Ahly vlak voor rust op voorsprong. Ongeveer 10 minuten na de hervatting maakte Mohamed Sherif er 2-0 van. Percy Tau zorgde in de slotfase voor 3-0. Adam Mitchell van Auckland kreeg diep in extra tijd nog de rode kaart.

Aan het WK voor clubs doen de kampioenen van de zes continentale afdelingen van de FIFA mee. Namens Europa komt Real Madrid in actie, de winnaar van de Champions League. De favoriet speelt pas in de halve finale voor de eerste keer, wat ook geldt voor het Braziliaanse Flamengo.

Oekraïense tennisster Svitolina wil geen Russen in Parijs

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is tegen deelname van Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs. Ze heeft dat kenbaar gemaakt in een mededeling op Instagram.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei onlangs te willen onderzoeken op welke manier Russen en Wit-Ruslandsen wél zouden kunnen deelnemen, eventueel onder neutrale vlag. Momenteel zijn er nog tal van sancties van kracht tegen beide landen, waardoor ze verbannen zijn uit veel sporten. De sancties zijn er vanwege de Russische inval in Oekraïne, ongeveer een jaar geleden.

„We moeten Russische en Wit-Russische atleten blijven weren”, zei Svitolina. „Op die manier sturen we een sterke boodschap de wereld in. Dat we verenigd zijn in onze sancties tegen Rusland en Wit-Rusland en dat er gevolgen zijn voor de gruwelijke daden van hun overheden. De mensen in Rusland en Wit-Rusland kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is in Oekraïne.”

Gestopte skiër Mayer overweegt comeback

19.45 uur: De Oostenrijkse alpineskiër Matthias Mayer heeft de deur op een kier gezet voor een rentree. De drievoudig olympisch kampioen zette eind december abrupt een punt achter zijn carrière, maar overweegt een comeback als hij de „passie” voor de sport terugvindt.

„Voorlopig neem ik een beetje vakantie en geniet ik van het leven, maar ik wil een comeback ook nog niet uitsluiten”, verklaarde de 32-jarige Mayer tegenover het Oostenrijkse persbureau APA. „Er zijn genoeg sportieve doelen. Als ik de passie weer vind om deze doelen te bereiken, waarom zou ik dan niet een comeback maken?”

„Ik heb gesprekken gehad met mijn vrouw, mijn familie, iedereen om me heen, en het bleek dat ik de optie gewoon open wilde houden”, aldus Mayer, die suggereerde dat de wereldkampioenschappen in 2025 en de Olympische Spelen in 2026 mogelijke doelen zouden kunnen zijn.

Mayer is de enige skiër die op drie Spelen op rij goud heeft veroverd. Hij won in Sotsji in 2014 de afdaling, pakte vier jaar later goud op de super-G in Pyeongchang en prolongeerde deze titel begin vorig jaar in Beijing.

Mayer stopte eind december abrupt tijdens de wereldbeker in het Italiaanse Bormio. Nadat hij het parcours voor de super-G had verkend, vertelde hij op de Oostenrijkse televisie dat hij stopte.

Buikspierklachten houden Pogba langer aan de kant bij Juventus

17.00 uur: Juventus-middenvelder Paul Pogba heeft nog wat tijd nodig om helemaal wedstrijdfit te worden. De Franse international heeft op de weg terug van een knieoperatie last gekregen van zijn buikspieren.

„Pogba is niet beschikbaar voor de bekerwedstrijd tegen Lazio van donderdag vanwege spierpijn aan zijn buikspieren”, verklaarde coach Massimiliano Allegri een dag voor de wedstrijd.

„Als je er lang uit bent geweest en je verhoogt de intensiteit, dan krijg je helaas klachten. Misschien is hij over een aantal weken in topconditie. Zijn lichaam moet zich weer aanpassen en dat vergt tijd”, aldus Allegri.

Pogba wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten sinds zijn terugkeer bij Juventus afgelopen zomer, na een periode van zes jaar bij Manchester United. De middenvelder werd in september geopereerd aan zijn knie en miste daardoor ook het WK in Qatar. Hij keerde zondag voor de 2-0-nederlaag tegen Monza terug in de selectie, maar bleef de hele wedstrijd op de bank.

Organisatoren WK voetbal eisen uitleg FIFA over Saoedische sponsor

16.25 uur: De voetbalbonden van Australië en Nieuw-Zeeland eisen in een brief opheldering van wereldvoetbalbond FIFA over een mogelijke sponsor uit Saoedi-Arabië voor het komende wereldkampioenschap voor vrouwen in de zomer. Beide landen organiseren dat toernooi.

Media in Nieuw-Zeeland en Australië melden dat Visit Saudi, de officiële autoriteit voor toerisme in Saoedi-Arabië, binnenkort wordt aangekondigd als officiële sponsor van het WK voor vrouwen.

„Als deze verhalen kloppen, zijn we geschokt en teleurgesteld. Het Nieuw-Zeelandse voetbal is namelijk helemaal niet door de FIFA geraadpleegd over deze kwestie”, aldus de voetbalbond van Nieuw-Zeeland.

De voorzitter van Women in Football Australia, Bonita Mersiades, is ook boos. Tegen nieuwssite The Athletic zegt ze: „Het voorgenomen sponsorschap van Visit Saudi voor het WK vrouwenvoetbal is het zoveelste voorbeeld van de hypocrisie van de FIFA en het wereldvoetbal als het gaat om hun verklaarde waarden tegenover het grote geld.”

Saudi-Arabië krijgt, net als Qatar in aanloop naar het WK mannenvoetbal van vorig jaar, veel kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in het land en de manier waarop het omgaat met de lhbti-gemeenschap.

Saudi-Arabië kreeg woensdag de organisatie van de Azië Cup in 2027 toegewezen. Het land hoopt in 2030 het WK voor mannen te mogen organiseren.

Otterspeer (34) verlengt contract bij Reggeborgh

16.24 uur: Hein Otterspeer heeft zijn contract bij de schaatsploeg van Reggeborgh met een jaar verlengd. In de verbintenis met de 34-jarige sprinter is de optie opgenomen om daarna nog een seizoen met elkaar verder te gaan.

„Het is fijn dat het team geloof in mij heeft en dat ze dat vertrouwen uitspreken voor twee jaar, vind ik heel respectvol”, aldus Otterspeer, viervoudig Nederlands kampioen sprint.

Otterspeer is bezig aan zijn tweede seizoen bij Reggeborgh, waar voormalig olympisch kampioen Gerard van Velde de coach van de sprinters is. Eerder kwam hij onder meer uit voor het team van Jumbo-Visma.

Vorige maand liet Otterspeer een grote kans liggen op zijn eerste internationale prijs. Op het EK sprint moest hij de titel, na een mislukte tweede 500 meter, aan landgenoot Merijn Scheperkamp laten.

„Fysiek zit er nog steeds een stijgende lijn in. Ik zit nog niet aan mijn top”, zegt Otterspeer, die momenteel leider is in de stand van de wereldbeker op de 1000 meter. Zijn resterende hoofddoel voor dit seizoen is de WK afstanden in maart in Heerenveen.

Jaspers wint een ton in Zuid-Korea

14.42 uur: Dick Jaspers heeft de kassa voor hem doen rinkelen. Hij won de finale van de World Grand Prix – een invitatietoernooi - in Zuid-Korea en gaat met de hoofdprijs van ongeveer 100.000 euro terug naar het Brabantse Sint Willebrord.

In de finale versloeg hij de lokale favoriet Haeng Jik Kim met 3-0 in sets. De Brabander wist dankzij het dubbele eliminatie-format ondanks twee verliespartijen toch de finale te bereiken.

De eerste set was met gering verschil 9-8 voor Jaspers en ook de tweede set kwam met 12-7 op zijn naam. In de 3e set werd het nog spannend. maar met 12-10 was die ook voor de Nederlander, die daarmee zijn titel prolongeerde.

Korfbalbondscoach Niebeek vertrekt na WK bij Oranje

13.57 uur: De Nederlandse korfbalbond (KNKV) moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Jan Niebeek heeft laten weten na het WK, dat in oktober in Taiwan plaatsvindt, te vertrekken. Ook zijn assistent Ruben Boode stopt ermee.

Niebeek begon eind 2020 als bondscoach en won onder meer een gouden medaille op het EK (2021) en de World Games (2022).

„Het is een eer om met de beste spelers en speelsters van de wereld te werken. Ik werk op dit moment toe naar ons laatste doel, wereldkampioen worden in Taiwan”, zegt hij. „Ik wil graag een volgende stap maken in mijn ontwikkeling. Daarover ben ik momenteel met de korfbalbond in gesprek. Om de weg vrij te maken voor het zoeken naar een opvolger, is het van belang om deze boodschap nu naar buiten te brengen.”