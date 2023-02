Jackpot voor Dick Jaspers in Zuid-Korea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Jaspers wint een ton in Zuid-Korea

14.42 uur: Dick Jaspers heeft de kassa voor hem doen rinkelen. Hij won de finale van de World Grand Prix – een invitatietoernooi - in Zuid-Korea en gaat met de hoofdprijs van ongeveer 100.000 euro terug naar het Brabantse Sint Willebrord.

In de finale versloeg hij de lokale favoriet Haeng Jik Kim met 3-0 in sets. De Brabander wist dankzij het dubbele eliminatie-format ondanks twee verliespartijen toch de finale te bereiken.

De eerste set was met gering verschil 9-8 voor Jaspers en ook de tweede set kwam met 12-7 op zijn naam. In de 3e set werd het nog spannend. maar met 12-10 was die ook voor de Nederlander, die daarmee zijn titel prolongeerde.

Korfbalbondscoach Niebeek vertrekt na WK bij Oranje

13.57 uur: De Nederlandse korfbalbond (KNKV) moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Jan Niebeek heeft laten weten na het WK, dat in oktober in Taiwan plaatsvindt, te vertrekken. Ook zijn assistent Ruben Boode stopt ermee.

Niebeek begon eind 2020 als bondscoach en won onder meer een gouden medaille op het EK (2021) en de World Games (2022).

„Het is een eer om met de beste spelers en speelsters van de wereld te werken. Ik werk op dit moment toe naar ons laatste doel, wereldkampioen worden in Taiwan”, zegt hij. „Ik wil graag een volgende stap maken in mijn ontwikkeling. Daarover ben ik momenteel met de korfbalbond in gesprek. Om de weg vrij te maken voor het zoeken naar een opvolger, is het van belang om deze boodschap nu naar buiten te brengen.”