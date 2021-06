Zwitserland verzuimt Wales te kloppen op EK

Beide ploegen knielden voorafgaand aan het eerste fluitsignaal als gebaar tegen racisme. Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum maakte vrijdagmiddag bekend dat het Nederlands Elftal dit niet zal doen. „We hebben besloten het niet te doen. Ten eerste omdat we het ook bij vorige interlands al niet deden, maar ook omdat we al best veel doen tegen racisme, ook met de KNVB.”

Na een kwartier spelen noteerde Wales de eerste grote kans van de wedstrijd. Een goede kopbal van Kieffer Moore had zomaar de 1-0 kunnen zijn, maar Yann Sommer bracht fantastisch redding en tikte de bal over het doel. De goalie van Zwitserland hield zijn ploeg overeind.

Niet veel later lieten ook de Zwitsers, met voormalig PSV-speler Ricardo Rodriquez in de basis, zich zien. Met een hakbal vanachter het standbeen tekende Fabian Schär bijna op fantastische wijze voor het openingsdoelpunt, maar ook de doelman van Wales liet zien goed bij de les te zijn.

Bekijk ook: Flitsend Italië zet Turkije simpel opzij en beleeft droomstart van EK

Het restant van de eerste helft kabbelde, op wat kleine kansen na, richting de rust. Het duel in Baku wilde niet echt loskomen, dus een doelpuntloze ruststand lag in lijn met het spelbeeld.

Vlak na rust brak Breel Embolo dan eindelijk de ban. De spitse knikte de bal uit een corner binnen en bracht Zwitserland op voorsprong. Wales wist dat het nu moest komen, maar maakte weinig aanstalten. Ook sterspeler Gareth Bale kon zijn stempel niet drukken. Een kwartier voor tijd kwam de halve finalist van 2016 uit het niets dan toch langszij. Uit een voorzet van Joe Morrell kopte Moore knap raak.

Vijf minuten voor tijd dacht Mario Gavranovic Zwitserland de verdiende overwinning te bezorgen. De VAR oordeelde echter terecht dat er sprake was van buitenspel en dus moesten beide landen de punten delen.

De twee andere tegenstanders van Zwitserland en Wales in de groepsfase zijn Turkije en Italië. Het EK werd vrijdagavond geopend met een wedstrijd tussen de twee laatstgenoemde landen. Italië rekende eenvoudig af met Turkije en gaat dus aan de leiding in Groep A.

Bondscoach Wales: deze 1-1 voelt als een overwinning

Het gelijkspel voelde voor Wales als een overwinning, zei bondscoach Rob Page na de wedstrijd. „Ik wilde positief aan dit toernooi beginnen en dat is wel gelukt”, zei hij. „De spelers hebben na die goal van Zwitserland lef getoond en laten zien dat ze er nog in geloofden. Het is geweldige groep”, aldus Page.

Aanvoerder Bale gaf toe dat Wales vaak onder druk stond. Zwitserland kreeg ook veel meer kansen, maar wist ze niet te verzilveren. „Dit is geen slecht resultaat”, zei de aanvaller. „Wanneer je 1-0 achter komt, kan je ineenstorten. Maar we toonden karakter. We hebben hard gewerkt, hetgeen niet makkelijk was in deze hitte. Ik ben trots op de jongens.”

De Zwitserse doelman Sommer zag het toch wat anders. „Bij ons overheerst het gevoel dat we 2 punten hebben verloren. We waren de beter ploeg, maar vond dat we af en toe te passief waren en ook te vaak balverlies leden.”