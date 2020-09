21 coaches in Frankrijk beschuldigd van seksueel misbruik

Het ministerie van Sport heeft tal van bewijzen en getuigenissen aangeleverd. Het onderzoek is ook bedoeld om nog meer slachtoffers en vermeende daders op te sporen, meldde het parket.

Justitie in Frankrijk begon in februari een vooronderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in het Franse kunstschaatsen. Aanleiding was de getuigenis van tienvoudig Frans kampioene paarrijden Sarah Abitbol, die beweerde dat ze tussen 1990 en 1992 meermaals was verkracht door haar toenmalige trainer Gilles Beyer. Abitbol was 15 jaar oud toen het misbruik begon. Ze schreef er ook een boek over.

Intiem en ongepast

Beyer gaf toe dat zijn relatie met Abitbol destijds ’intiem’ en ’ongepast’ was en betuigde zijn spijt, maar Abitbol nam daar geen genoegen mee. Volgens haar waren er meer slachtoffers. Er zijn inmiddels tientallen mensen ondervraagd en die leverden bewijzen van misbruik op tegen 21 coaches. In de helft van de gevallen gaat het om aanranding, in andere gevallen betreft het fysiek en verbaal geweld.

Tegen Beyer was in 2000 al eens onderzoek gedaan door het ministerie van Sport. Hij moest toen zijn functie als bondscoach neerleggen, maar mocht wel blijven trainen op clubniveau.

Kunstschaatsbond

Justitie hekelde in zijn vooronderzoek ook de rol van de Franse kunstschaatsbond. Die werd geleid door een paar mensen met veel bevoegdheden en een sterke neiging verdenkingen tegen coaches stil te houden. Didier Gailhaguet, de man die meer dan twintig jaar voorzitter was van de bond, moest wel vertrekken na de getuigenis van Abitbol.