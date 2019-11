Schulting pakt goud in Salt Lake City

De 22-jarige Schulting verwees de Chinese vrouwen Yutong Hang en Chutong Zhang naar de respectievelijk tweede en derde plek. Het was het tweede succes van het weekeinde voor de Nederlandse. Op zaterdag moest ze op de 1500 meter alleen de Canadese Kim Boutin laten voorgaan. De Canadese won zondag de 500 meter in een nieuw wereldrecord: 41,936.

Schulting leverde vorig jaar een fenomenaal seizoen af. De Friezin werd zowel Europees als wereldkampioen allround en bleek ook in wereldbekerwedstrijden steeds weer een klasse apart. Voor het nieuwe seizoen zei te willen blijven heersen.

Schulting passeerde in haar finale van de 1000 meter Seo Whi-min, die daarna bij een aanval ten val kwam. De Zuid-Koreaanse kreeg een penalty. In de slotronde wist Schulting in de binnenbocht Han van de zege te houden.

Nog meer Nederlands succes

Net als zaterdag (zilver voor Yara van Kerkhof) was er ook op de 500 meter succes voor de Nederlandse vrouwen. Lara van Ruijven veroverde een bronzen plak en schaatste bovendien een Nederlands record: 42,453. Dat was in handen van Van Kerkhof.