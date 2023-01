VIDEO Dennis helpt Jumbo-Visma aan eerste zege, leider Bettiol gooit met bidon

Dennis (32) had zich met vier andere renners in een lastige finale afgescheiden van het peloton en moest in de slotkilometer nog een aanval van zijn landgenoot Jay Vine pareren. De routinier van Jumbo-Visma neemt de leiderstrui over van de Italiaan Alberto Bettiol.

Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Dennis zag niet alleen met Bettiol een belangrijke concurrent voor de eindzege wegvallen. Ook de Australiër Michael Matthews verloor meer dan 2 minuten. Bettiol kreeg te maken met kramp in zijn linkerbeen en gooide uit frustratie met een bidon. Matthews werd getroffen door technische problemen en een daaruit voortvloeiende fietswissel op een cruciaal moment.

Dennis hoorde via zijn oortje dat de leiderstrui in het geding was en zette in de slotkilometers aan om de voor hem rijdende Brit Simon Yates en de Australiër Jai Hindley te achterhalen. „Het was hard werken voor een paar seconden in het klassement”, keek de ritwinnaar terug. „Ik heb er alles aan gedaan om Jai en Simon te achterhalen in de klim. Daarna bleef het knokken tot de streep.”

De overwinning van Dennis maakte voor de ploeg iets goed van het verlies van Robert Gesink, die een dag eerder na een door een val veroorzaakte bekkenbreuk moest opgeven.

Vrijdag volgt de derde etappe met in de slotfase de beklimming van de Corkscrew. Dennis heeft in het klassement 3 seconden voorsprong op Vine en 12 op de Amerikaan Magnus Sheffield.

