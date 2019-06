Afrika Cup: Nigeria naar achtste finales

De ploeg van de Duitse bondscoach Gernot Rohr won ook van Guinee: 1-0.

Kenneth Omeruo, oud-speler van ADO Den Haag, maakte in de 73e minuut het bevrijdende doelpunt voor Nigeria in Alexandrië. Nigeria opende de Afrika Cup met een zege op Burundi (1-0). Guinee speelde eerder gelijk tegen Madagascar (2-2) en blijft kansrijk voor een plek in de achtste finales.

De nummers een en twee en vier beste nummers drie van zes poules scharen zich bij de laatste zestien van de Afrika Cup.