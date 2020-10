Europa League: AZ haalt uit tegen HNK Rijeka

Binnen twintig minuten leidden de Alkmaarders in eigen huis al met 2-0. Eerst was het Teun Koopmeiners die al in de 6e minuut vanaf elf meter raak schoot (penalty, omdat Dani de Wit naar de grond werd getrokken). Daarna was het Gudmudsson die voor de tweede treffer kon tekenen na een prima pass van Fredrik Midtsjø.

Tweede helft

Na rust kwam AZ helemaal op rozen te zitten. Al na zes minuten schoot Jesper Karlsson hard de 3-0 binnen. Met nog een half uur op de klok was het opnieuw Gudmundsson die doel trof: 4-0. HNK Rijeka deed in de slotfase toch nog wat terug via Sandro Kulenovic: 4-1.

AZ heeft nog altijd met een fors aantal coronabesmettingen te maken. Daarom ontbraken tegen de Kroaten onder anderen Myron Boadu, Timo Letschert, Jordy Clasie en Ron Vlaar.

Vreugde bij AZ na de snelle openinsgtreffer van Teun Koopmeiners. Ⓒ REUTERS

