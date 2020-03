Voor AZ-spits Myron Boadu is Ajax nog steeds favoriet in titelrace

AZ kreeg veel kritiek na de winterstop, na een serie van drie nederlagen in zes competitiewedstrijden en een verloren tweeluik met LASK Linz in de zestiende finales van de Europa League. En als het even slecht gaat, dan krijgen vooral de blikvangers van een ploeg het zwaar te verduren, zo merkte de 19-jarige centrumspits.

Boadu zou er alleen staan als het elftal goed draait. Hij zou harder moeten werken. Sierpaardje, zo noemden ze hem zelfs al. „Voor mij was het nieuw om zo veel kritiek te krijgen”, vertelt hij. „Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het klopt dat het even minder liep. Soms ziet het er dan misschien gemakzuchtig uit. Maar dat is het niet.”

"Ik denk dat we voor rust wel driemaal hadden moeten scoren"

„Op de training voelde ik dat het weer terugkwam”, zei Boadu. „Daar lieten we wel mooie dingen zien. Nu kwam het er tegen Ajax gelukkig ook weer uit. Ik denk dat we voor rust wel driemaal hadden moeten scoren. Dat mag je ook mij verwijten, al maak ik gelukkig wel die belangrijke 0-1. Ik zag die bal bijna weer tegen de paal gaan.”

Bekijk ook: AZ deelt Ajax mokerslag uit in ArenA

AZ heeft dit seizoen alle drie de uitduels met Ajax (0-2), PSV (0-4) en Feyenoord (0-3) gewonnen. Boadu trof al vijfmaal doel tegen de traditionele top drie. „Dat zijn mooie cijfers”, beseft hij. „Maar in al die wedstrijden had ik ook vaker kunnen scoren.”

Ajax is het helemaal kwijt, lijkt het wel na maar liefst vijf nederlagen in de laatste negen competitiewedstrijden. Als AZ zo blijft voetballen als in de Johan Cruijff ArenA, dan ligt een derde landstitel misschien wel voor het grijpen. „Voor mij is Ajax nog steeds favoriet”, zei Boadu. „We staan nu in punten gelijk, maar hebben wel een minder doelsaldo. Laten we nu maar onze laatste tien wedstrijden winnen. Dan verliest Ajax misschien nog wel een puntje.”

"Liever een beetje druk, dan die kritiek van de laatste weken"

Hoe jong hij ook is, Boadu vreest de druk die de titelrace met zich meebrengt niet. „Liever een beetje druk, dan die kritiek van de laatste weken”, lachte de speler die onder de rook van de Johan Cruijff ArenA opgroeide. Zijn ouders wonen slechts vijf minuten lopen van het stadion van Ajax, de club die hem ooit als jeugdspeler afwees.

„Natuurlijk is het bijzonder om tegen Ajax te scoren”, zei de spits die vlak voor de winterstop ook al de thuiswedstrijd tegen de landskampioen met een treffer besliste (1-0). „Ik ben daar heel blij mee.”