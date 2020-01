Steven Bergwijn: ’Zeker afscheid nemen van PSV’

De speler kreeg veel over zich heen, nadat hij zondag met toestemming van interim-trainer Ernest Faber niet in actie kwam tegen FC Twente. ’s Avonds vertelde hij via social media al zijn kant van het verhaal. Het risico om te spelen met het oog op de naderende transfer was te groot.

„Ik heb mijn zegje wel gedaan”, stelt Bergwijn. „Na dat bericht heb ik alleen maar positieve berichten gehad. Ik hoop dat de PSV-leiding ook het ware verhaal gaat vertellen. Ik ga zeker afscheid nemen van mijn teamgenoten en mensen van de club. Ook mijn voormalige teamgenoten bij PSV gunnen mij dit allemaal. Dat voelt heel goed.”

Bergwijn heeft vanaf zijn dertiende bij PSV gevoetbald en kwam naar De Herdgang na een conflict bij Ajax. Op 29 oktober 2014 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. In een bekerwedstrijd tegen Almere City maakte hij als vervanger van Florian Jozefzoon voor het eerst speelminuten in het eerste. Het afgelopen seizoen, waarin hij veertienmaal scoorde in de Eredivisie, was zijn meest productieve.