Tallon Griekspoor niet naar halve finale Mallorca

De 25-jarige Bellier beleefde tot dusver een droomweek op Mallorca. De Fransman versloeg in de vorige ronde zelfs in straight sets Pablo Carreno Busta, de nummer 19 van de wereld. Tegen Griekspoor, 53e op de ATP-ranking, gaf hij ook meer dan uitstekend partij. Beide spelers gaven amper kansen weg op hun eigen service, maar bij 5-5 kwamen er ineens kansen voor Griekspoor op de opslag van de Zwitser. De eerste twee benutte hij niet, maar uiteindelijk was de break onvermijdelijk. De Nederlander haalde de set vervolgens eenvoudig binnen.

Ook in de tweede set ging het lang gelijk op en leek Griekspoor de set te gaan verliezen, toen hij bij 6-5 voor Bellier 0-40 achterkwam op zijn eigen service. Toch overleefde hij de game knap en dus moest een tiebreak de beslissing brengen. In die tiebreak kreeg Bellier weer een setpunt, dit keer op zijn eigen service, en nu was het wel raak.

Bellier trok het momentum door en pakte snel in de derde set een break voorsprong. De veer bij Griekspoor leek hierdoor gebroken en niet veel later besliste de Zwitser het door Griekspoor opnieuw te breaken. Hij maakte hij vervolgens af op zijn eigen service en bekroonde zo zijn sterke week met een derde zege op een speler uit de top 100.

Agut klopt Medvedev

Bellier treft in de halve eindstrijd Roberto Bautista Agut. De Spanjaard was de Russische nummer 1 Daniil Medvedev met 6-3 6-2 de baas. De andere halve finale gaat tussen de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas en de Fransman Benjamin Bonzi.

Voor Griekspoor was het grastoernooi van Mallorca een voorbereiding op Wimbledon, dat maandag begint.