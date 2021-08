Max Verstappen verliest leiding WK-stand aan Lewis Hamilton, Esteban Ocon wint chaotische GP van Hongarije

Het was vooraf de grote vraag hoe Verstappen in de race zou ’antwoorden’ op de crash met Hamilton van twee weken geleden in Engeland. De Nederlander wilde uiteraard niets liever dan op de baan sportieve wraak nemen op zijn Britse collega.

Verstappen kende vanaf P3 een goede start op het natte circuit, maar het duurde niet lang voordat er complete chaos ontstond op de Hungaroring. Valtteri Bottas verloor de controle over zijn bolide en schoot rechtdoor, waardoor er meerdere botsingen volgden. De grootste verliezers hierbij waren Sergio Perez, Charles Leclerc, Lando Norris, Lance Stroll, Nikita Mazepin en uiteraard Bottas zelf. Voor hen zat de race er na één bocht op. Norris raakte Verstappen, waardoor ook de Nederlander van de baan kegelde. De chaos was zo groot en dus volgde een code rood.

Herstart

Met man en macht probeerden de engineers van Verstappen zijn auto zo goed als het kon op te lappen, maar de schade aan de bolide van de Nederlander was enorm. Vooral de onderkant van zijn auto was zwaar gehavend. Hamilton ontsprong de dans en had nergens last van.

Nog voor de herstart besloten alle coureurs om de pitstraat in te duiken om slicks onder hun bolide te schroeven. Er was echter één coureur die buiten bleef: Hamilton. Het leverde unieke beelden op waarbij de zevenvoudig wereldkampioen als enige klaarstond voor de herstart. Een ronde later besloot de Mercedes-coureur toch het voorbeeld van zijn collega’s te volgen, waardoor hij als laatste de baan op kwam. Een ongelofelijke inschattingsfout van Mercedes, waardoor ook Hamilton veroordeeld was tot een inhaalrace.

Pitstop

Ondertussen voerde Esteban Ocon het veld aan voor Sebastian Vettel en Nicholas Latifi. Een uiterst opmerkelijke top drie dus. Hamilton besloot in ronde 21 naar binnen te gaan voor harde banden en een ronde later volgde Verstappen. De Nederlander kwam achter Hamilton terug de baan op en hoewel de Brit zich naar voren knokte, bleek dit voor Verstappen met een bijna onbestuurbare auto een onmogelijke opgave. Hij werd uiteindelijk tiende en pakte dus toch nog een punt. Hamilton eindigde uiteindelijk als derde. Hij werd nog lange tijd opgehouden door een heerlijk gevecht met Fernando Alonso, maar reed dus toch naar het podium.

Ocon reed de race van zijn leven en pakte de eerste overwinning uit zijn carrière. Ook voor Vettel werd het een geweldige middag. De Duitser eindigde als tweede.

Door de dramatisch verlopen race in Hongarije is Verstappen de leiding in het kampioenschap kwijtgeraakt aan Hamilton. De Brit heeft nu zes punten voorsprong op de Nederlander. De race op de Hungaroring was de laatste voor de zomerstop. 29 augustus wordt het kampioenschap hervat in België.