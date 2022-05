Premium Het beste van De Telegraaf

Volgt na gele trui in Tour voor Van der Poel ook het roze in de Giro? ’Mathieu vandr Poel in orde, maar niet exceptioneel goed’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel wordt gezien als de topfavoriet om de openingsrit van de Giro d’Italia te winnen, maar volgens ploegleider Christoph Roodhooft is dat allemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Of Mathieu van der Poel het nu wil of niet, hij is dé topfavoriet om vandaag de openingsrit te winnen, en de eerste roze trui van deze Giro d’Italia te veroveren. Bij zijn ploeg Alpecin-Fenix is dat ook ontegenzeggelijk het eerste doel, maar ploegleider Christoph Roodhooft heeft een broertje dood aan de roze hype die is ontstaan voordat er een meter is gefietst. „Er wordt van tevoren vaak al vanuit gegaan dat Mathieu automatisch wint, maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend.”