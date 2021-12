Ajax en PSV moeten sterkhouders missen tijdens Afrika Cup

De middenvelder van PSV en de spits van Ajax moeten zich na de kerstdagen melden in Saudi-Arabië, waar bondscoach Patrice Beaumelle zijn ploeg gaat voorbereiden op het continentale toernooi dat over ruim twee weken begint in Kameroen. De selectie bestaat uit 28 spelers.

Ivoorkust beschikt over een sterke ploeg met naast de twee Eredivisiespelers onder anderen Franck Kessié (AC Milan), Serge Aurier (Villarreal), Eric Bailly (Manchester United), Nicolas Pépé (Arsenal) en Wilfried Zaha (Crystal Palace). Haller maakte dit seizoen grote indruk in de Champions League. De spits kwam in alle wedstrijden van Ajax tot scoren en maakte in totaal al tien doelpunten, waarmee hij topscorer van de Champions League is.

Ivoorkust neemt het in de groepsfase op tegen Equatoriaal-Guinea, Sierra Leone en Algerije. Sangaré en Haller missen de start van de tweede seizoenshelft in de Eredivisie en naar alle waarschijnlijkheid ook het duel tussen PSV en Ajax, op 23 januari. Ajax-doelman André Onana behoort tot de selectie van Kameroen voor de Afrika Cup.

Bekijk ook: Ajax weigert Mohammed Kudus af te staan voor Afrika Cup