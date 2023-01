Succesvolle operatie Rico Verhoeven: ’Eerste stap richting gevecht met Antonio Plazibat’

Een zichtbaar aangeslagen Verhoeven verklaarde vorige week tijdens een persconferentie dat het voelde alsof hij alles en iedereen teleurstelde met zijn blessure. De afgelopen dagen werd hij juist overvallen door een dankbaar gevoel, nadat hij talloze opbeurende berichten ontving. „Ik waardeer dat heel erg. Mijn fans zijn geweldig.”

Verhoeven verdedigde zijn titel in het najaar van 2021 voor het laatst. In een waar gladiatorengevecht rekende hij toen – ondanks een opgelopen oogblessure – op knock-out af met Jamal Ben Saddik. Vorig jaar vocht hij een keer. Dat was op zijn eigen gala Hit It. In Ahoy versloeg hij Hesdy Gerges.