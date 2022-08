Wedstrijd Nederland-Senegal mogelijk vervangen als openingsduel WK

Naar verluidt wordt overwogen de eerste wedstrijd een dag eerder te spelen om gastland Qatar in staat te stellen het WK te openen. Qatar neemt het in de eerste groepswedstrijd op tegen Ecuador, aftrap 17.00 uur. Beide landen zitten in de poule bij Nederland en Senegal. Er staat een vuurwerkshow gepland en het gastland wilde die niet overdag houden. De FIFA liet de KNVB kort na de loting ook weten dat Nederland en Senegal het WK zouden openen vanwege de Amerikaanse televisie.

Voor het eerst sinds 2002 zou het gastland niet de openingswedstrijd spelen. De FIFA heeft nog niet gereageerd.

Het WK in Qatar duurt nu nog van 21 november tot en met 18 december. De voetbalcompetities in landen worden halverwege stilgelegd. Deelnemende landen hebben een kortere voorbereiding dan gebruikelijk.