Diede de Groot wint Australian Open na bizar slot: ’Ik was even van de kaart’

Hoe meer pijn en kritiek, hoe beter Novak Djokovic gaat tennissen

Het staat te lezen in elk handboek voor tochten door de jungle. Een oude of gewonde tijger lijkt misschien zwak of hulpbehoevend, maar kan uiterst gevaarlijk zijn. Daag hem niet uit of terg hem niet. Tennisser Novak Djokovic (33) lijkt tijdens de jacht op zijn negende Australian Open-titel in meerde...