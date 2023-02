Premium Het beste van De Telegraaf

Friezin kan in Dordrecht rekenen op dikke cheque IJzersterk statement Schulting: ’Kijken naar andere oplossingen’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Suzanne Schulting juicht na haar zege op de 500 meter. Ⓒ ANP/HH

Suzanne Schulting gaf nog maar eens een ijzersterk statement af van wie de beste shorttrackster ter wereld is. Op de 1000 meter haalde ze revanche op Hanne Desmet, die de Friezin tijdens het EK aftroefde. Tijdens de World Cup in Dresden stelde Schulting op ’haar’ afstand orde op zaken, om vervolgens met veel tactisch vernuft de snellere Xandra Velzeboer op de 500 meter achter zich te houden. ,,We zijn aan elkaar gewaagd. Als je ziet dat zij heel snel is, moet je andere manieren vinden om haar te verslaan.”