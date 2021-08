Biljarter Jean-Paul de Bruijn beschuldigt wereldbiljartbond van ’geestelijke chantage’

Er is beroering ontstaan over het meespelen van De Bruijn, die formeel nog door de UMB geschorst is vanwege zijn deelname aan toernooien van de Koreaanse biljartorganisatie PBA. De Zeeuw heeft geen nieuw contract bij de PBA.

De UMB dreigt nu alle deelnemers aan deze grand prix met het ontnemen van rankingpunten voor de wereldranglijst, waardoor met name Dick Jaspers gedupeerd zou worden en mogelijk problemen kan krijgen met zijn nummer één positie op de wereldranglijst.

De sectie driebanden van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) is het niet eens met het dreigement van de UMB en laat De Bruijn gewoon deelnemen omdat hij door de nationale bond niet is geschorst.

„Het meest erge vind ik nog wel de ’geestelijke chantage’ die de UMB op mijn Nederlandse collega’s uitoefent, met het dreigen van het niet toekennen van rankingpunten voor de wereldranglijst, terwijl deze dreiging in NIET één reglement is terug te vinden binnen deze organisatie!. Laat duidelijk zijn, ik ben in het geheel niet geïnteresseerd in het spelen van UMB wedstrijden”, aldus De Bruijn in een reactie op het rumoer.