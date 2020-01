Spannende zaterdag in de Eredivisie: lastige uitduels voor AZ en Feyenoord

Is Oussama Idrissi (m.) vanavond net als vorig jaar trefzeker in Heerenveen? Ⓒ BSR Agency

HEERENVEEN - De twintigste speelronde in de Eredivisie gaat deze zaterdagavond in alle hevigheid verder. Nadat FC Utrecht vrijdag al met 4-0 van ADO Den Haag won, is het vandaag de beurt aan onder meer AZ en Feyenoord. Volg alle Eredivisie-duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.