Verrassend gezicht bij Vitesse

Technisch directeur Mo Allach, die hem ooit naar VVV haalde, en trainer Leonid Slutsky (gezamenlijke tijd bij CSKA Moskou) kennen de Japanse spelmaker vanuit het verleden.

Afgelopen seizoen tekende Honda voor zeven doelpunten in de Australische competitie. Het contract van Honda in Melbourne is afgelopen en hij gaat nu op zoek naar een nieuwe club.

De creatieve middenvelder beleefde tussen begin 2008 en eind 2009 bij VVV zijn Europese doorbraak. Honda maakte met zijn vele doelpunten en assists naam in het geel-zwart in Venlo. Hij werd in Nederland gevolgd door een leger aan Japanse journalisten. Eind 2009 stapte Honda voor een miljoenenbedrag over naar CSKA Moskou. Hij speelde daarna ook voor AC Milan en Pachuca in Mexico.

De 98-voudig international van Japan nam na het WK van 2018 afscheid van de nationale ploeg, waarvoor hij 37 doelpunten maakte.

Honda is de eerste Japanner die op drie verschillende WK’s tot scoren kwam (2010, 2014 en 2018).