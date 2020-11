Gediskwalificeerde Kjeld Nuis emotioneel na dwarszitten teamgenoot

Nuis reageerde bij de NOS geëmotioneerd op het incident. Hij had vooral met Mulder te doen. „Dit is echt superzielig voor hem”, sprak de onttroonde titelhouder met tranen in zijn ogen.

„Ik weet dat hij van heel ver komt en dan verpest ik het voor hem. Dit is heel pijnlijk en mag niet gebeuren, zeker niet tussen ploeggenoten. Ronald ging echter heel snel van start, in tegenstelling tot ikzelf, en hij reed ook een snelle bocht. Daardoor was hij er al op de kruising, maar ik had hem moeten zien of moeten voelen.”

Nuis en Mulder beleefden een labiel voorseizoen. Nuis (31) moest in oktober drie weken van het ijs door een besmetting met het coronavirus. Mulder (34) lag er een tijdje uit door een keelontsteking. „Ronald was hier een kanshebber. Vorig jaar had hij hier ook de titel moeten winnen, maar toen ging hij op een blokje staan. Daarom vind ik het nu ook zo rot voor hem”, gaf Nuis te kennen. „Hij moet hier nu een vijfkamp schaatsen.”

Met de derde tijd in zijn tweede poging doet Mulder echter bij de NK toch nog volop mee.