Play-offs als Serie A weer wordt stilgelegd

De Serie A wordt op 20 juni onder strikte voorwaarden hervat. Zo moet de hele selectie van een club twee weken in quarantaine als er een speler positief heeft getest op corona. Het is niet ondenkbaar dat het uitspelen van de competitie op die manier onmogelijk wordt. In dat geval moeten play-offs de beslissing brengen voor de titel, Europese deelname en degradatie.

Als het ook niet meer mogelijk is om play-offs te spelen, dan moet een wiskundige formule uitkomst bieden. Dat model houdt onder meer rekening met de positie op de ranglijst, eerdere resultaten en het resterende programma. Veel clubs uit de Serie A zijn geen voorstander van een dergelijke rekensom.

De op 9 maart afgebroken Serie A telt nog twaalf speelronden en vier inhaalwedstrijden, die tussen 20 juni en 2 augustus opnieuw op de agenda zijn gezet. Gedurende die periode zal er bijna iedere dag worden gevoetbald in de hoogste voetbalklasse van Italië.

Nog voor de herstart van de Serie A zal de Coppa Italia worden afgerond. Op 12 juni staat de return van de halve finale tussen Juventus en AC Milan op het programma. Op 13 juni strijden Napoli en Internazionale om een plek in de bekerfinale die voor 17 juni is uitgeschreven.