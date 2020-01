Dreun van jewelste voor Oranje-waterpolosters

Ruslands Olga Gorbunova (l.) knokt met Oranje-speelster Maud Megens tijdens de halve finale van het EK, waar een grote deceptie de uitkomst is. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Dat kon er gisteravond ook nog wel bij voor de waterpolosters van Oranje. Alweer terug in het hotel na de enorm teleurstellende ontknoping van hun halve finale op het EK – 11-10 gesneuveld, via de penaltyserie – zaten de vrouwen met lange tanden aan het avondeten. Er ging al geen hap naar binnen, maar toen ze hoorden dat Spanje zich had geplaatst voor de eindstrijd, konden de borden zo weer terug naar de keuken.