Genoa-speler Portanova verdwijnt zes jaar achter tralies na groepsverkrachting

Portanova (22) was in juni 2021 al onder huisarrest geplaatst nadat hij was aangeklaagd voor de groepsverkrachting die in mei 2021 had plaatsgevonden in het centrum van Siena. Volgens mediaberichten zouden de advocaten van Portanova in beroep gaan tegen het vonnis.

Een bron vertelde persbureau Reuters vorig jaar dat de toen 21-jarige vrouw de politie had gemeld dat ze op 31 mei door vier mannen was verkracht in een appartement, na een diner in een restaurant. Portanova, wiens oom tot dezelfde straf werd veroordeeld, heeft de aanklachten tegen hem altijd ontkend. Een van de andere beschuldigden was minderjarig en moet voor een jeugdrechtbank verschijnen.

Portanova, die het slachtoffer een schadevergoeding van 100.000 euro moet betalen, kwam in afwachting van zijn proces dit seizoen nog twaalf keer in actie voor Genoa. Die club komt uit op het tweede niveau in Italië.