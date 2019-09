Ajacied Dest speelbal Oranje & Team USA

Geluk bij een ongeluk: Team USA speelt morgen (Mexico) en dinsdag (Uruguay) twee oefenduels, zodat de in Almere geboren zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader bij een eventueel debuut nog steeds voor Oranje kan kiezen. Vriendschappelijke duels zijn niet bindend.

Half oktober staan er wel twee officiële wedstrijden (tegen Cuba en Canada) voor de VS op het programma, zodat de tijd dringt om de speler die momenteel zijn doorbraak beleeft in Amsterdam, te verleiden om voor zijn geboorteland te kiezen.

Erwin van de Looi: „Er is contact geweest met Sergino. We hadden hem uitgenodigd voor een gesprek en dat gesprek zou hebben plaatsgehad, maar die afspraak heeft hij op het laatste moment moeten afzeggen vanwege verplichtingen bij Ajax.”

Sindsdien is er enige ruis op de lijn, wellicht omdat Dest besloot in te gaan op een uitnodiging van de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter voor de duels met Mexico en Uruguay. „Het is daarom zaak dat het gesprek met Dest zo snel mogelijk na deze interlandperiode zal plaatsvinden”, meent Van de Looi. „We hadden hem overigens voor deze wedstrijd nooit op tijd speelgerechtigd kunnen krijgen. Maar het is een open deur dat we hem graag voor Oranje zien spelen.”

