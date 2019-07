’Kan Van der Poel de Tour ooit winnen?’

Kristof De Kegel, performance manager bij Van der Poels ploeg Corendon-Circus, moest het antwoord vooralsnog schuldig blijven.

„Zelfs met inzage in alle data waar ik vandaag toegang toe heb over Mathieu, kan ik geen uitspraak doen over de vraag of hij ooit de Tour kan winnen”, zei De Kegel aan tafel in Vive le Vélo. „Wat ik wel kan zeggen is dat Mathieu 10 tot 12 kilo meer weegt dan Alaphilippe. Ze zijn vergelijkbaar als ’puncherstype’, maar de hamvraag wordt of we fantastische zaken als de punch in de Amstel Gold Race moeten opgeven om eventueel een klassement te winnen.”

Van der Poel zou dus flink moeten vermageren, blijkt uit de woorden van De Kegel. Maar dat zou dan weer ten koste gaan van zijn kwaliteiten in het mountainbike, waar de spiermassa in het bovenlichaam wél belangrijk is. En Van derPoel droomt juist van goud in die discipline op de Olympische Spelen van Tokio 2020.

„Gespierde buikspieren, schouders en een onderrug zijn een cruciale factor in zijn mountainbike-ambities. Daar zou hij inderdaad gewicht kunnen verliezen. Maar een aantal jaar geleden is al vastgelegd dat de Olympische Spelen het hoofddoel zijn voor 2020. Het is aan Mathieu om keuzes te maken.”