Cristiano Ronaldo wederom goud waard voor Manchester United

Met Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis kwamen de bezoekers na een kwartier spelen verrassend op voorsprong. Mario Pasalic was de gelukkige man. Hij werkte een voorzet van Davide Zappacosta tegen de touwen: 0-1.

Een kwartier later mochten de bezoekers opnieuw juichen. Merih Demiral kopte een hoekschop van Koopmeiners snoeihard binnen en zorgde voor donkere wolken boven het team van Manchester United: 0-2. De formatie van Ole Gunnar Solskjaer stond op dat moment zelfs virtueel laatste in de poule. Onder een striemend fluitconcert verlieten zijn spelers halverwege het veld.

De thee leek de thuisploeg nieuwe krachten te geven, want The Red Devils kwamen veel sterker uit de kleedkamer. Dat resulteerde tien minuten na rust in de aansluitingstreffer. Nadat hij twee eerdere kansen nog om zeep had geholpen, bleek drie keer scheepsrecht voor Marcus Rashford: 1-2.

Een kwartier voor tijd kwam de spanning helemaal terug in de wedstrijd nadat Harry Maguire voor de gelijkmaker tekende: 2-2. United leek vleugels te krijgen en ging met man en macht op jacht naar de overwinning. Tien minuten voor tijd ontplofte Old Trafford compleet toen, wie kan het ook anders, Ronaldo met een rake kopbal United de overwinning bezorgde.

In dezelfde poule won Villarreal bij Young Boys: 1-4. Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld had een basisplaats bij Villarreal, maar scoorde niet.

Na drie speelronden is Manchester United met 6 punten koploper, gevolgd door Villarreal (4), Atalanta (4) en Young Boys (3).

Bayern München wint ook van Benfica en is nog zonder puntverlies

Bayern München heeft ook de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Zonder de grieperige trainer Julian Nagelsmann rekende de Duitse topploeg in Lissabon af met Benfica: 0-4.

De doelpunten vielen laat in het duel. In de 70e minuut opende Leroy Sané uit een vrije trap de score. Everton werkte daarna de bal in eigen doel. De derde en vierde treffer kwamen op naam van Robert Lewandowski en weer Sané.

De winst van Bayern is gunstig voor FC Barcelona, dat zelf met 1-0 van Dinamo Kiev won. Bayern gaat met 9 punten onbedreigd aan kop. Benfica heeft 4 punten, FC Barcelona 3 en Dinamo Kiev 1.

Bekijk hier de eerdere uitslagen, standen in alle groepen en het volledige programma in de Champions League