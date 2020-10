Diego Maradona (59) toch niet besmet met coronavirus

De Argentijn, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, moest een test ondergaan nadat hij in nauw contact was geweest met Facundo Coltin, een voetballer die nadien positief testte. Maradona onderging daarna ook een test. Met een negatief resultaat, aldus zijn advocaat.

De 59-jarige oud-voetballer, momenteel trainer van Gimnasia y Esgrima in La Plata, kampt de laatste jaren met gezondheidsklachten. „De test die Diego Maradona heeft ondergaan op Covid-19 heeft een negatief resultaat opgeleverd”, meldde advocaat Matias Morla op Twitter. „We bedanken de Argentijnen voor hun geuite zorg en de ondersteuning die hij heeft mogen ontvangen. Blijf alert want het virus is nog steeds onder ons.”

Argentinië is zwaar getroffen door het coronavirus. In het Zuid-Amerikaanse land geldt een inreisverbod voor buitenlandse reizigers.