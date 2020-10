Diego Maradona ondergaat coronatest na contact met besmette speler

De 59-jarige trainer van Gimnasia y Esgrima in La Plata besloot zich te laten testen op het longvirus nadat hij vrijdag met speler Facunco Contin nauw in contact was gekomen.

Bij de voetballer werd een dag later het coronavirus geconstateerd. Uit voorzorg heeft Maradona zich nu laten testen. De uitslag wordt binnen 24 uur verwacht.

De voormalige sterspeler leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel. Als voetballer, als trainer en als mens beleefde hij hoge pieken en diepe dalen. Maradona had ook tal van gezondheidsklachten en kampt tevens al jaren met overgewicht.