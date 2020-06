Djokovic vanuit allerlei hoeken bekritiseerd

Djokovic had zijn emoties niet onder controle op de slotdag van de eerste stop van de Adria Tour. Herinneringen van vroeger kwamen naar boven in Belgrado. „Mijn kindertijd kwam opeens voorbij. Ik speelde hier als kleine jongen, ik ben hier zowat opgegroeid”, zei Djokovic zondag 14 juni na een weekend vol toptennis.

Bekijk ook: Djokovic na eigen toernooi ook zelf besmet met coronavirus

De wereld keek vol verbazing naar de beelden vanuit Belgrado. Op een volgepakt centercourt werd door iedereen gehandeld alsof het coronavirus verleden tijd was. De spelers knuffelden, poseerden breeduit lachend op groepsfoto’s en op beelden was zelfs te zien dat spelers met ontbloot bovenlichaam een feestje vierden. „Volledig fysiek contact, geen mondkapjes voor de spelers en zelfs de fans dragen geen mondkapjes. Ik snap er niks van”, zei 18-voudig grandslamkampioene Chris Evert.

Ruim een week later is de kritiek aan het adres van de nummer 1 van de wereld, tevens voorzitter van de spelersraad, stevig. Het is de vraag wat het voor gevolgen heeft voor zijn gezondheid, zijn imago, maar ook voor de hervatting van de tennistour. Over een kleine twee maanden zou de ATP tour weer moeten beginnen.

’Noem mij niet meer dom’

„Belachelijke beslissing om door te gaan met de demowedstrijden. Maar dit is wat er gebeurt als je alle protocollen negeert. Dit is geen grap”, schreef Kyrgios op social media. Later voegde hij eraan toe: „Ik wens de spelers die het virus hebben het beste. Maar noem mijn acties niet meer onverantwoord of dom. Dit spant de kroon.”

Bekijk ook: Dure vergissing Novak Djokovic

Ook Andy Murray uitte kritiek, al koos hij voor andere bewoordingen. „Wat daar is gebeurd, maakt geen goede indruk. Ik hoop dat we daarvan leren, want uiteindelijk komt de ATP tour niet terug als we elke week problemen hebben en de spelers doen wat ze willen”, zei de Schot in The Times. „We waren niet zo gedisciplineerd als we moesten zijn”, bekende Georgi Stoimenov, de manager van Grigor Dimitrov, die net als Viktor Troicki en Borna Coric besmet raakte.

Kinderen

ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi hoopt dat de demonstratiewedstrijden een les zijn geweest voor de ATP tour. „Het is een beetje alsof je je kinderen vertelt een helm te dragen als ze leren fietsen. Ze zeggen ’nee, nee, nee’, en als ze dan vallen dragen ze een helm”, aldus Gaudenzi in The New York Times.

Djokovic, die geen symptomen heeft, bood zijn excuses aan en gaf aan dat zijn toernooi met de beste bedoelingen werd georganiseerd. „Alles wat we de afgelopen maand hebben gedaan, hebben we met ons hart gedaan en met de beste intenties. Het was bedoeld om mensen samen te krijgen en voor solidariteit te zorgen.”